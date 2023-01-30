الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الإثنين، 30 يناير 2023 11:16 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الولايات المتحدة بلينكن عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا الأحد، 29 يناير 2023 10:27 م توافق مصرى أرمينى على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل.. الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء أرمينيا: مهتمون بتحقيق نقلة نوعية في مساحة التعاون الثنائى بين البلدين الأحد، 29 يناير 2023 04:02 م الرئيس السيسي يعقد مباحثات مع رئيس الوزراء الأرمينى "نيكول باشينيان" الأحد، 29 يناير 2023 02:49 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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