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الرئيس السيسي يستقبل "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

الإثنين، 30 يناير 2023 11:16 ص
الرئيس السيسي يستقبل "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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