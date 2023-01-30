الرئيس السيسي يستقبل "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بقصر الاتحادية، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.