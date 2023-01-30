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الرئيس السيسي يؤكد علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وأمريكا

الإثنين، 30 يناير 2023 12:33 م
الرئيس السيسي يؤكد علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وأمريكا جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، دانيل روبنستاين القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، ناقلاً تحياته إلى الرئيس "جو بايدن"، ومؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة.
 
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