اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 07:25 م
أكرم القصاص
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الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يناقشان هاتفيا التعاون الثنائي و"أوبك+"

الإثنين، 30 يناير 2023 07:00 م
الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يناقشان هاتفيا التعاون الثنائي و"أوبك+" الرئيس الروسي وولي العهد السعودي
أ ش أ

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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود.
 
وبحسب بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني- فإنه خلال المحادثة الهاتفية "تمت مناقشة قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، بالإضافة إلى التفاعل في إطار أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط العالمي".
 
جدير بالذكر أن آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي وولي العهد السعودي عبر الهاتف كانت في سبتمبر 2022.

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