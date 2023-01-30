الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يناقشان هاتفيا التعاون الثنائي و"أوبك+"

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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود.

وبحسب بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية على موقعها الإلكتروني- فإنه خلال المحادثة الهاتفية "تمت مناقشة قضايا زيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة، بالإضافة إلى التفاعل في إطار أوبك+ لضمان استقرار سوق النفط العالمي".

جدير بالذكر أن آخر مرة تحدث فيها الرئيس الروسي وولي العهد السعودي عبر الهاتف كانت في سبتمبر 2022.