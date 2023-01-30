اليوم السابع
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الداخلية تنظم ندوة عن الوعى العام بأكاديمية الشرطة

الإثنين، 30 يناير 2023 10:46 ص
الداخلية تنظم ندوة عن الوعى العام بأكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية عن "الوعى العام احد دعائم الاستقرار الوطنى"
كتب: محمود عبد الراضى

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تنظم أكاديمية الشرطة صباح اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية عن "الوعى العام أحد دعائم الاستقرار الوطنى" بمشاركة قيادات مركز بحوث الشرطة وخبراء المتخصصين فى هذا الشأن.
 
وتنطلق فاعليات الندوة بحضور اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية وقيادات أكاديمية الشرطة وقادة الفكر والرأى والخبراء المتخصصين، وتجدر الإشارة إلى حرص أكاديمية الشرطة المتواصل إلى تنظيم فاعليات وورش عمل تثقيفية، لرفع مستوى الوعى العام لدى المجتمعى وتصحيح المفاهيم ومواجهة مخططات إسقاط الدول وحروب الجيل الرابع.

أكاديمية الشرطة

مركز بحوث الشرطة

حروب الجيل الرابع

أخبار الحوادث



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