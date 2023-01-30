اليوم السابع
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الداخلية تضبط 713 عنصرا إجراميا بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المخدرات

الإثنين، 30 يناير 2023 07:00 ص
الداخلية تضبط 713 عنصرا إجراميا بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المخدرات حملة امنية ـ أرشيفية
محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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لاحقت الداخلية العناصر الإجرامية مما أسفر عن مصرع عنصر إجرامى، وضبط (713) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – السويس - كفرالشيخ - قنا - الشرقية - جنوب سيناء – سوهاج – المنوفية – الأقصر - الإسكندرية – - المنيا - دمياط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – بورسعيد – الإسماعيلية - أسوان - مطروح – الفيوم – بنى سويف – البحيرة) ، وبحوزتهم (271 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)

 

وتبين أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

 

 


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