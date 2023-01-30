الخشت يلتقى سفير بيرو بالقاهرة لبحث التعاون مع جامعات أمريكا اللاتينية.. فيديو

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، خوسيه بيتا تكورت سفير دولة بيرو بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون فى المجالات البحثية والأكاديمية بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيرو فى أمريكا اللاتينية، وبحضور الدكتور عبد الهادى العوضى عميد كلية الحقوق، ورئيسة قسم التاريخ بكلية الآداب الأستاذة الدكتورة سحر حنفي، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب الأستاذة الدكتورة جيهان أمين.

تناول اللقاء، عدة موضوعات، أهمها التعاون مع الجامعات البيروية، وتبادل الأساتذة، وأهمية الانفتاح على الثقافات والمعارف الأخرى، والاستفادة من تجارب الآخرين، والذى يُعد أحد مسارات جامعة القاهرة فى تطوير العملية التعليمية.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها فى سياق جامعات الجيل الرابع، وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولى الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة تحتل مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأشاد سفير دولة بيرو، خلال اللقاء، بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى، وإسهاماتها المتميزة فى مجال البحث العلمى على المستوى الدولي، ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتى تلبى حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية، بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية، معربًا عن رغبته فى عقد ندوات ولقاءات ثقافية بجامعة القاهرة حول التعريف بدولة بيرو وهويتها وثقافتها خاصة وبأمريكا اللاتينية عامة، بما يساهم فى تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل والدبلوماسية الثقافية بين الجانبين.