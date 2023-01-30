الخسائر الأسبوعية الأولى فى 2023.. ماذا حدث بأسواق النفط خلال أسبوع؟

كتبت - مروة الغول

و تأثرت أسعار النفط سلباً بكل من

تجدد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع تقلص نشاط الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية للشهر السابع على التوالي.

المؤشرات على ارتفاع صادرات النفط الروسية لتلبية الطلب القوي في آسيا ومحاولة الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي مسجلة أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021.

ارتفاع مخزونات الغازولين الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، في ظل تعافي نشاط مصافي التكرير.

تزايد عمليات بيع عقود النفط الخام في الأسواق الآجلة، مع توجه المستثمرين نحو جني الأرباح للاستفادة من الأسعار المرتفعة.

تلقت أسعار النفط دعماً من التفاؤل بشأن انتعاش محتمل للطلب في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط، مع تعافي الاقتصاد بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

المخاوف بشأن تشديد الإمدادات على خلفية الحظر الأوروبي المقرر فرضه على واردات المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً في الخامس من شهر فبراير القادم.