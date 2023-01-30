اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 06:06 م
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التنظيم والإدارة يعلن نتيجة تظلمات مسابقة شغل وظائف "رياض أطفال"

الإثنين، 30 يناير 2023 05:56 م
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة تظلمات مسابقة شغل وظائف "رياض أطفال" صالح الشيخ
كتبت: ريهام الباشا

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد (معلم فصل)، والمتقدمين في المسابقة التكميلية معلم مساعد (رياض أطفال)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .
 
وتم قبول عدد من التظلمات ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023.
 
جدير بالذكر أن الجهاز فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحري في الفترة من  25 يناير حتى 8 فبراير. 
 
ويهيب الجهاز بالمتقدمين بمراعاة الدقة في تقديمهم للمسابقات التي يجريها، ويؤكد أنه لن يتهاون في أي خطأ في البيانات الأساسية، والمستندات المطلوب رفعها على المنظومة.

التنظيم والإدارة

رياض الاطفال

اخبار الاقتصاد



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