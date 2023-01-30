التنظيم والإدارة يعلن نتيجة تظلمات مسابقة شغل وظائف "رياض أطفال"

كتبت: ريهام الباشا

وتم قبول عدد من التظلمات ومن المقرر أن يتم إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم يوم الأربعاء الموافق الأول من فبراير 2023.

جدير بالذكر أن الجهاز فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحري في الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين بمراعاة الدقة في تقديمهم للمسابقات التي يجريها، ويؤكد أنه لن يتهاون في أي خطأ في البيانات الأساسية، والمستندات المطلوب رفعها على المنظومة.