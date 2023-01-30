اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 يناير 2023 12:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين: تسجيل 75% من أرقام الهواتف على منصة مصر الرقمية

الإثنين، 30 يناير 2023 11:54 م
التموين: تسجيل 75% من أرقام الهواتف على منصة مصر الرقمية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت هالة غراب وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن تعميم خدمة رسائل لأصحاب البطاقات التموينية على رقم المحمول بمحافظات الجمهورية، لمكافحة جشع التجار. 
 
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على الٌقناة الأولى المصرية :" ذلك فى ظل التحول الرقمى والتعامل الإلكترونى يتيح للمواطن معرفه رصيده التموينى وكذلك المسحوبات التموينية عند التاجر حتى لا يتم التلاعب من قبل التاجر، ووتم تفعيلها منذ 3 أشهر ووصلوا المسجلين إلى نسبة 75%، وخلال أشهر سنصل إلى تسجيل 100% من أرقام المواطنين. 
 
وتابع : "انتهاء عصر الأوراق والكوبونات وذلك فى ظل عصر الوباء"، مناشدة المواطنين بتسجيل رقمه على منصة مصر الرقمية ويتاح تغير رقم الهاتف بسهول".
 

التموين

رقم الهاتف

منصة مصر الرقمية

يوسف الحسينى

هالة غراب



الموضوعات المتعلقة

مستشار التموين: نتوقع إنتاج 200 كيلو ذهب شهريا من منجم إيقات بالصحراء الشرقية

الإثنين، 30 يناير 2023 09:45 م

تموين مطروح: افتتاح 19 منفذا بمعارض أهلا رمضان بأسعار مخفضة

الإثنين، 30 يناير 2023 08:16 م

التموين: إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات بالصحراء الشرقية

الإثنين، 30 يناير 2023 07:53 م

تموين الأقصر توفر قوافل سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

الإثنين، 30 يناير 2023 01:35 م

محافظ الدقهلية يحيل 99 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الإثنين، 30 يناير 2023 01:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة