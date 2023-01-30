التموين: تسجيل 75% من أرقام الهواتف على منصة مصر الرقمية

كتب محمد شرقاوى

قالت هالة غراب وكيل وزارة التموين بالجيزة، إن تعميم خدمة رسائل لأصحاب البطاقات التموينية على رقم المحمول بمحافظات الجمهورية، لمكافحة جشع التجار.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على الٌقناة الأولى المصرية :" ذلك فى ظل التحول الرقمى والتعامل الإلكترونى يتيح للمواطن معرفه رصيده التموينى وكذلك المسحوبات التموينية عند التاجر حتى لا يتم التلاعب من قبل التاجر، ووتم تفعيلها منذ 3 أشهر ووصلوا المسجلين إلى نسبة 75%، وخلال أشهر سنصل إلى تسجيل 100% من أرقام المواطنين.

وتابع : "انتهاء عصر الأوراق والكوبونات وذلك فى ظل عصر الوباء"، مناشدة المواطنين بتسجيل رقمه على منصة مصر الرقمية ويتاح تغير رقم الهاتف بسهول".