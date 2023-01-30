التعليم تستعد لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الضوابط

كتب محمود طه حسين

تستعد المديريات التعليمية والإدارات لعقد مقابلات لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وأكدت المديريات التعليمية أن المقابلات سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة بإجازة نصف العام الدراسى والتى بدأت السبت 28 يناير وتستمر حتى 9 فبراير المقبل.

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين الأوائل، موضحة أن الأولوية لمن لديه خبرة فى العمل بامتحانات الثانوية العامة وأيضا الكفاءة والقدرة على إدارة لجنة السير وضبط اللجان، وأيضا عدم وجود مانع يحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الموانع التى تحول دون الاشتراك فى أعمال الامتحانات منها ألا يكون العضو المتقدم صدر له قرار بالحرمان من أعمال الامتحانات أو حصل على جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء عدا" الإنذار بالخصم من الأجر خمسة أيام، وألا يكون العضو قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية.

وأوضحت الوزارة أنه ضمن الموانع، يكون لدى المرشح أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة باللجنة المرشح لها وحتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:

- تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل.

- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.