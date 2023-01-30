اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين

الإثنين، 30 يناير 2023 01:10 م
التحريات تكشف ملابسات سقوط سيارة بترعة المريوطية فى البدرشين قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية في البدرشين.
 
واستمع رجال المباحث لأقوال قائد السيارة، وذكر أن عجلة القيادة اختلت من يده مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وقبل سقوطها في ترعة المريوطية تمكن من القفز منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة ملاكي سقطت بالترعة، ولم يسفر الحادث عن مصابين، وتم الاستعانة بالأجهزة المختصة وانتشال السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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