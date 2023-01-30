الإحصاء: 8 مليارات دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال 10 أشهر

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 5.2%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 6 مليارات دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.6 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 128.5 مليون دولار.

4. زجاج ومصنوعاته بقيمة 74.7 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 52.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 10 أشهر من عام 2022

1. بذور وأثمار زيتية بقيمة 2 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 365 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 324.5 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 279.3 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.