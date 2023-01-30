وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي ونظيره الأرميني يؤكدان أهمية الحوار للسلام العالمي" إن الرئيس السيسي أكد أنه تم خلال المباحثات مع الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان، التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، إذ تم التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض والعمل لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل لاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب لاسيما في المرحلة الراهنة التى تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادى في ضوء تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب - في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني - عن سعادته بوجوده في العاصمة الأرمينية يريفان كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي شهدت مرور 30 سنة على تدشينها، وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي تكنه مصر لعلاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال" إنه على الجانب الاقتصادي تم التأكيد - خلال المباحثات مع الرئيس الأرميني - على أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحيث يتناسب مع الإمكانات الواعدة لكليهما، وكذا مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما لما لها من خصوصية شعبية".