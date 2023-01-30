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اعرف درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت

الإثنين، 30 يناير 2023 08:11 م
اعرف درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء حتى السبت درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 4 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر،  مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على حنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 4 فبراير 2023 كما يلى:
 
الثلاثاء 31 يناير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 13 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 08 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى  10 درجة
 
 
الأربعاء 1 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى  09 درجة
 
الخميس 2 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 06 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى  09 درجة
 
الجمعة 3 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 06 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى  09 درجة
 
السبت 4 فبراير : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 05 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى  09 درجة
 
 
 
 

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