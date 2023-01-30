اعترفات مُثيرة لتشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات بالسلام

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية، واعترف المتهمون بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم، وارتدائهم الملابس الخاصة بشركة الاتصالات، وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد انتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم، ومن ثم سرقة الكابلات أمام أعين الجميع بدون أن يشكك أحد في عملهم.

وكانت نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (عدد 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)، حال فتحهم إحدى الكبائن الأرضية والمخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة، وبحوزتهم (كابل - سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم - مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة").