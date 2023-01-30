ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على ملهى ليلي في المكسيك لـ 8 قتلى

وكالات

سقط 8 أشخاص بالرصاص في هجوم مسلّح على ملهى ليلي في مدينة خيريز الواقعة في شمال وسط المكسيك في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها عصابات المخدرات، وفق ما أعلنت، السلطات المحلية اليوم الإثنين.

وفتح رجال مدجّجون بالأسلحة النار في الملهى الواقع في ولاية زاكاتيكاس التي تبعد نحو 670 كلم إلى الشمال من مكسيكو، وفق المصادر نفسها.

وتوفي 6 أشخاص على الفور، فيما قضى اثنان متأثرين بجروحهما خلال تلقيهما الإسعافات.

وبين الضحايا موسيقيون ورواد الملهى وعاملون فيه، وفق وسائل إعلام محلية، ولا يزال 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى.