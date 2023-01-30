اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 08:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على ملهى ليلي في المكسيك لـ 8 قتلى

الإثنين، 30 يناير 2023 07:00 ص
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على ملهى ليلي في المكسيك لـ 8 قتلى شرطة المكسيك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سقط 8 أشخاص بالرصاص في هجوم مسلّح على ملهى ليلي في مدينة خيريز الواقعة في شمال وسط المكسيك في منطقة تشهد أعمال عنف تمارسها عصابات المخدرات، وفق ما أعلنت، السلطات المحلية اليوم الإثنين.

وفتح رجال مدجّجون بالأسلحة النار في الملهى الواقع في ولاية زاكاتيكاس التي تبعد نحو 670 كلم إلى الشمال من مكسيكو، وفق المصادر نفسها.

وتوفي 6 أشخاص على الفور، فيما قضى اثنان متأثرين بجروحهما خلال تلقيهما الإسعافات.

وبين الضحايا موسيقيون ورواد الملهى وعاملون فيه، وفق وسائل إعلام محلية، ولا يزال 5 أشخاص أصيبوا في الهجوم يتلقون العلاج في المستشفى.

 


ملهى ليلي في المكسيك

المكسيك

هجوم المكسيك

المخدرات فى المكسيك

اخبار المكسيك



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة