ارتفاع أسعار النفط العالمية مدعومة بتعهد بكين بتعزيز تعافى الاستهلاك

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مدعومة بتعهد بكين مطلع الأسبوع الحالي بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.22 دولار للبرميل مرتفعًا 54 سنتًا أو 0.7 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن أوروبا تتخذ خطوة أخرى كبيرة نحو تقليل روابط الطاقة مع روسيا، بحظر واردات وقود الديزل ومنتجات أخرى مصنوعة من خام النفط فى المصافى الروسية.

ويبدأ الحظر الذى فرضه الاتحاد الأوروبى فى الخامس من فبراير المقبل، بعد حظر على الفحم وأغلب منتجات النفط من روسيا، وتحاول الكتلة الأوروبية قطع استخدامها للطاقة الروسية والتوقف عن تغذية حرب الكرملين فى أوكرانيا مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب.

إلا أن الحظر الجديد يثير مخاطر، فأسعار الديزل قد قفزت بالفعل منذ بدء الحرب فى 24 فبراير الماضى، ويمكن أن ترتفع مجددا لوقود يعتبر أساسى للاقتصاد العالمى.

وأوضحت الوكالة، أن أغلب الأشياء التى يشتريها الناس أو يأكلونها يتم نقلها بشاحنات والتى تسير معظمها بالديزل، كما أن أجهزة المزارع وحافلات المدن والمعدات الصناعية تعمل بالديزل، وارتفاع تكلفة الديزل سيرفع أسعار كل شىء تقريبا، مما يرفع التضخم الذى جعل الحياة أكثر صعوبة للناس فى مختلف أنحاء العالم.

وتقول أسوشيتدبرس، إن الديزل مثل خام النفط يباع عالميا، ويمكن أن تبحث أوروبا عن مصادر جديدة مثل الولايات المتحدة أو الهند أو دول فى الشرق الأوسط. ولو سار الأمر بسلاسة، فإن التأثير على الأسعار يمكن أن يكون مؤقت ومتواضع.

وكانت أوروبا قد خفضت بالفعل واردات الديزل الروسية بنحو النصف، من 50% من إجمالى واردتها قبل الحرب، إلى 27%، وكثف الموردون الأمريكيون شحناتهم لمستويات قياسية، من 34 ألف برميل فى اليوم فى بداية 2022 إلى 237 ألف برميل يوميا حتى الآن فى يناير، وفق لإس إند بى جلوبال.