إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى كفر الدوار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمركز كفر الدوار بالبحيرة .

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتي نقل وميكروباص بطريق "القاهرة - الإسكندرية" دائرة مركز كفر الدوار .

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن مركز كفر الدوار شهد إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة اليوم الإثنين إثر وقوع حادث تصادم سيارة مسرعه أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية المغازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.