إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بكفر الدوار

فريق المحافظات

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مسرعة أثناء عبورهم الطريق بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة أثناء عبورهم الطريق أمام قرية المغازى التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الحادث.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا وقوع حادث سير بمركز أبو حمص أسفر عن مصرع فتاه إثر إصطدامها بسيارة مسرعه أثناء عبورها الطريق الزراعى .

وبالفحص تبين مصرع "ندى.ي.أ" 18 سنة - مقيمه بمركز أبوحمص إثر إصطدامها بسيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى أمام كوبرى مشاه دسونس مركز أبو حمص.

وتم نقل جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزى تحت تصرف النيابة العامة.