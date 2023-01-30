إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .