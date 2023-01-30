اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 02:33 م
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى

الإثنين، 30 يناير 2023 02:06 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم الصحراوى حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الفيوم الصحراوى نطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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