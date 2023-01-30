إصابة طالبة بحالة تسمم نتيجة تناولها حبة غلال فى دار السلام بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أصيبت طالبة تبلغ من العمر 19 سنة تقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج بحالة إعياء شديدة على إثر تناولها قرص حفظ الغلال، وتم تحويلها من مستشفى دار السلام المركزى إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بإصابة طالبة بحالة تسمم عقب تناولها قرص حفظ الغلال بمنزلها بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقلها للمستشفى الجامعى بمدينة سوهاج لعمل الإسعافات اللازمة لها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، تبين وصول "أ . ب . أ . م" 19 سنة طالبة، إلى المستشفي المركزي بدار السلام مصابة بحالة إعياء ادعاء تناول قرص حفظ الغلال، وتم تحويلها لمستشفي سوهاج الجامعي، وتقيم مركز دار السلام، حيث تبين أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرصا لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة، بسبب خلافات أسرية، مما نتج عنه إصابتها، فتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.