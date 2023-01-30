إزالة تعديات ووقف مخالفات بناء بقرى 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت عدد من مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، "مطوبس، فوه، الرياض، الحامول"، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ووقف البناء المخالف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد اللواء دكتور حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، عدد من الحملات لإزالة التعديات، ووقف البناء المخالف، فتم إزالة شدة خشبية لعمل سمل خرسانى على الأرض الزراعية على مساحة 140 متر بقرية أبو دنيا التابعة لبنى بكار، وإزالة شدة خشبية على الأرض الزراعية على مساحة 110 متر فى المهد فى قرية بنى بكار.

كما تابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، فوه، فك شدة خشبية بالدور الأول علوي بقرية السالمية، وتابع اللواء هاني يوسف،رئيس مركز ومدينة الرياض، فك شدة خشبية بالدور الثانى كاملة علوى بالزاوى التابعة للوحدة المحلية لقرية الرصيف.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة فورية في المهد لصب حصيرة وسمل خرساني بمساحة 300م بقرية 83 الخريجين بغرب تيرة، كما تم إزالة حصيرة خرسانية بارتفاع 50م على مساحة 300 م بغرب تيرة.



ازالة تعديات على اراضي زراعية



جانب من ازالة التعديات على الاراضي الزراعية



ازالة سدة خشبية عبلى اراضي زراعية



ازالة سدة خشبية باراض زراعية بكفر الشيخ