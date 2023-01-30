إحلال وتجديد قطاع الكهرباء بمجلس قروى الحلة جنوب الأقصر ضمن حياة كريمة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مجلس قروى الحلة التابع لمركز و مدينة إسنا جنوب الأقصر ، تحت اشراف اللواء هشام السعدى رئيس المركز، إحلال وتجديد وتطوير قطاع الكهرباء في القرية والقري التابعة لها، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

وأكد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، على أنه تم زرع 3774 عمود جهد منخفض، و816 عمود جهد متوسط وجارى صيانة 200 عامود جهد منخفض وجارى تركيب 3200 كشاف ليد 100 وات لإنارة الشوارع وجارى تركيب 18 محول قدرة 500 ك . ف ، و تركيب 29 محول قدرة 300 ك . ف و تركيب 18 قدرت 200 ك . ف وبناء قواعد خرسانية للمحولات وجارى مد كابلات كهربائية بمسافة 22 كيلو متر لربط المحولات ببعض .

واستهدفت المبادرة تطوير 27 قرية والنجوع التابعة لها وبلغت نسب انجاز المشروعات كما يلي، حيث تم الانتهاء بنسبة 100% من توصيل وصلات المنازل لخط الغاز وخط الفايبر الخاص بالإنترنت بقريتي النجوع وتوماس الوسطى، وجارى الإنتهاء من باقي القرى عقب الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بهم، وتم الانتهاء بنسبة 100% من إنشاء المجمعات الحكومية بجميع الوحدات المحلية للقري، كما تم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء المجمعات الزراعية للوحدات، وتم الإنتهاء بنسبة 99% من صيانة وتوسعة عدد 73 مدرسة وإنشاء عدد 6 مدارس، وتم الانتهاء بنسبة 95% من إحلال وتجديد خطوط الكهرباء بالقرى ، والانتهاء بنسبة 98% من إنشاء مراكز الشباب المتطورة ، و تم الانتهاء بنسبة 75% من إنشاء وحدات التضامن الاجتماعى ، وتم الانتهاء بنسبة 95% من إنشاء وحدات الإسعاف.

كما تم إحلال وإنشاء 11 كوبرى على الترع المختلفة بالقرى بنسبة انتهاء 95%، وجارى إنشاء سوق الدير وسوق حاجر كومير وسوق بقرية الشغب بنسبة تنفيذ 50%، وجاري العمل على إنشاء وحدات إطفاء حاجر كومير و توماس وعافية و اصفون والكيمان بنسبة 50%، وأيضاً جارى الإنتهاء من إنشاء وتطوير مواقف قرية الدير والكيمان بنسبة 50%.