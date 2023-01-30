إجلاء 200 شخص إثر اندلاع حريق فى مخيم للمهاجرين جنوب شرق إسبانيا

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن حريقا شب في مخيم الوليلي الواقع في مدينة ألميريا جنوب شرق إسبانيا، في اليوم الذي كان من المفترض أن يهدم فيه المخيم بأمر من مجلس مدينة نيجار؛ تنفيذا لحكم محكمة ذكر أن المباني هناك متداعية وتم بناؤها بدون رخصة سكن.

ولم يتضح حتى الآن كيف بدأ الحريق في المخيم الذي ينحدر معظم سكانه من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب، ويعملون في العديد من المزارع في المنطقة، إذ تعد الزراعة، إلى جانب السياحة، مصدرا رئيسيا للدخل في المنطقة.

ويتألف المخيم من مئات الأكواخ التي شيدت منذ حوالي 15 عاما ويأوي ما يصل إلى 500 عامل مهاجر. وتم بناء العديد من الملاجئ من نفس البلاستيك المستخدم في الصوبات الزراعية في المزارع المحلية وتفتقر إلى أي خدمات مثل الكهرباء أو المياه الجارية.

ونقلت السلطات سكان المخيم الذين تم إجلاؤهم بالحافلة إلى مستودع قريب حيث استقبلهم عمال الإغاثة.