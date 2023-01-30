اليوم السابع
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الإثنين، 30 يناير 2023 05:34 م
أكرم القصاص
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إجلاء 200 شخص إثر اندلاع حريق فى مخيم للمهاجرين جنوب شرق إسبانيا

الإثنين، 30 يناير 2023 04:30 م
إجلاء 200 شخص إثر اندلاع حريق فى مخيم للمهاجرين جنوب شرق إسبانيا مخيم - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أجلت السلطات الإسبانية، اليوم الاثنين، نحو 200 شخص من مخيم يأوي مئات العمال المهاجرين في إسبانيا؛ إثر اندلاع حريق.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن حريقا شب في مخيم الوليلي الواقع في مدينة ألميريا جنوب شرق إسبانيا، في اليوم الذي كان من المفترض أن يهدم فيه المخيم بأمر من مجلس مدينة نيجار؛ تنفيذا لحكم محكمة ذكر أن المباني هناك متداعية وتم بناؤها بدون رخصة سكن.

ولم يتضح حتى الآن كيف بدأ الحريق في المخيم الذي ينحدر معظم سكانه من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء والمغرب، ويعملون في العديد من المزارع في المنطقة، إذ تعد الزراعة، إلى جانب السياحة، مصدرا رئيسيا للدخل في المنطقة.

ويتألف المخيم من مئات الأكواخ التي شيدت منذ حوالي 15 عاما ويأوي ما يصل إلى 500 عامل مهاجر. وتم بناء العديد من الملاجئ من نفس البلاستيك المستخدم في الصوبات الزراعية في المزارع المحلية وتفتقر إلى أي خدمات مثل الكهرباء أو المياه الجارية.

ونقلت السلطات سكان المخيم الذين تم إجلاؤهم بالحافلة إلى مستودع قريب حيث استقبلهم عمال الإغاثة. 

 


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