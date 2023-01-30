أوقاف الإسكندرية تتسلم الدفعة 23 من صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الإسكندرية أسماء على بدر

تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين الدفعة 23 من لحوم صكوك الإطعام والأضاحي بحضور الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الإدارات وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التى تقوم به وزارة الأوقاف وما تبذله القيادة السياسية والدينية في الاهتمام والرعاية بالأسر الأولى بالرعاية والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا، وتؤكد مديرية أوقاف الإسكندرية انها ستواصل بذل المزيد من الجهد خلف قيادتها من أجل أبناء الوطن.

فى سياق آخر نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الثلاثاء احتفالية المركز الثقافي الإسلامي بالعجمي بمناسبة فوزه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة المراكز الثقافية التى اقامتها وزارة الأوقاف للعام الدراسي 2022/2023 بين المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية.