أمطار غزيرة تضرب دمياط وموجة من الطقس السيئ تسود المحافظة.. صور

دمياط - هيثم مراد

شهدت محافظة دمياط تساقط أمطارًا غزيرة، بعدة مناطق داخل المحافظة، وذلك بعد أن تعرضت المحافظة لموجة من الطقس المتقلب خلال اليوم.

وكانت محافظة دمياط قد شهدت خلال الأيام الماضية استقرارا نسبيا في حالة الطقس، وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطارا على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدينتي رأس البر، وعزبة البرج، إضافة إلي بعض قري دمياط.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعداد المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس.

وأضافت محافظ دمياط أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف اولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها.

وفي سياق متصل قامت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بدمياط، بنشر معداتها بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تزويدها بالفرق المدربة للتعامل بشكل مع تراكمات مياة الأمطار، كما قامت الوحدات المحلية داخل المحافظة بتكثيف حملات تطهير بالوعات مياة الامطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة د، فضلا عن تشكيل لجان لمتابعة اللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المدينة.

واعلنت هيئة ميناء دمياط عن استمرار العمل داخل الهيئة بشكل طبيعي دون توقف، والتي شهدت اليوم تداول لسفن البضائع والحاويات دون تأثر بحالة الطقس داخل المحافظة، كما استمرت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج وكلك العمل داخل بوغاز المدينة.

كما قامت إدارة مرور دمياط بتكثيف حملاتها بشأن تحقيق السيولة المرورية خاصة بالمناطق التي ستشهد اعمال تطوير داخل مدن وقري دمياط تحسبا لأية طوارئ تحدث جراء تغيرات حالة الطقس.