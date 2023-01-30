أرفع جمهورى بالكونجرس الأمريكى: احتمالات الصراع مع الصين مرتفعة للغاية

كتبت ريم عبد الحميد

قال أرفع مسئول جمهورى بالكونجرس الأمريكى، إن احتمالات الصراع مع الصين بشأن تايوان مرتفعة للغاية، وذلك بعد أن تسبب جنرال أمريكى فى الذعر بمذكرة حذر فيها من أن الولايات المتحدة يمكن أن تخوض حربا مع الصين فى العامين المقبلين.

وفى مذكرته المؤرخة بالأول من فبراير، لكنها صدرت يوم الجمعة، كتب الجنرال مايك مينيهان، الذى يترأس قوة النقل الجوى، "إن حدسى يخبرنى أننا سنقاتل فى عام 2025".

وقال مايك ماكول، الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب لشبكة فوكس نيوز، الأحد، أمل أن يكون مينيهان مخطئا، لكننى أعتقد أنه محق.

وقالت وكالة رويترز إن آراء الجنرال لا تمثل البنتاجون، لكنها تظهر القلق بين أرفع مستويات الجيش الأمريكى بشأن محاولة محتملة من قبل الصين لبسط السيكرة على تايوان.

ومن المقرر أن تجرى كل من تايوان والولايات المتحدة انتخابات رئاسية فى عام 2024، مما يمكن أن يخلق فرصة للصين للقيام بعمل عسكرى، بحسب ما كتب الجنرال مينيهان.

وقال ماكول إنه لو فشلت الصين فى بسط السيطرة على تايوان سلميا، فإنهم سينظرون فى الغزو العسكرى فى تقديره، ويجب أن يكون الأمريكيون مستعدين لذلك.

واتهم ماكول إدارة الرئيس الديمقراطى جو بايدن بإبداء الضعف بعد الانسحاب من أفغانستان الذى يمكن أن يجعل الحرب مع الصين أكثر احتمالا.

وتابع قائلا إن الاحتمالات كبيرة للغاية بأننا يمكن أن نرى صراعا مع الصين وتايوان والمحيط الهندى.

فيما قال النائب أدم سميث، أرفع مسئول ديمقراطى بلجنة الخدمات المسلحة فى مجلس النواب، إنه لا يتفق مع تقييم الجنرال مينيهان. وقال سميث لفوكس نيوز إن الحرب مع الصين ليس فقط غير حتمية، ولكنها غير مرجحة بشكل كبير. لدينا موقف خطير للغاية فى الصين، لكن أعتقد أن الجنرالات بحاجة لأن يكونوا حذرين للغاية بشان القول بأننا سنذهب إلى الحرب، وأن هذا حتميا.