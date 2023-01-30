أخبار البورصة اليوم الإثنين 30-1-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 30-1-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وأراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 24 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.088 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 643.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 90.3 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 7.56%، واستحوذت المؤسسات على 27.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 53.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 58.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 85.8 مليون جنيه، 33.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 17026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 2912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 20329 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 7006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 4469 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3485 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1268 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 320 ألف سهم، 70 ألف سهم، 85 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الصناعات الغذائية العربية-دومتي، وجي بي أوتو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 75 ألف سهم، 40 ألف سهم، 22 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبي انفستمنتس القابضة، عدد 62 ألف سهم، 53 ألف سهم، 550 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-رواد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 102 ألف سهم، 48 سهم، 104.3 ألف سهم، 300 ألف سهم، 928 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي.

أوراسكوم للتنمية

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، تحقيق مبيعات 3.8 مليار جنية خلال الربع الرابع من عام 2022 بزيادة قدرها 28.6% مقابل 3 مليارات جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021. وبذلك بلغت المبيعات العقارية للشركة خلال 2022 حوالي 11,1 مليار جنيه، وهي أعلي مبيعات عقارية محققة في تاريخ الشركة وبزيادة قدرها 20.7% عن العام المنتهي 2021.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة مطاحن شرق الدلتا، فائض قبل الضريبة بلغ 70.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 60.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

حققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضرائب 27.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل ربح قدره 9.6 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 187.5%.

حققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 106.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 72.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 147%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8.4 مليون جنيه مقابل خسائر 19.2 مليون جنيه بنسبة نمو 144%.