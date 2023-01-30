أبرز تصريحات سامح شكرى فى مؤتمر صحفى مع وزير خارجية أمريكا.. إنفوجراف

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مباحثاته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطرقت إلى القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا سبل التوصل لحل عادل للقضية بما يحفظ حقوق الجانب الفلسطيني.



سامح شكرى

• مصر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إرساء الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط

• منع أى نوع من التصعيد وإيجاد إطار سياسى وحل القضية الفلسطينية على مبدأ حل الدولتين

• تطرقت المباحثات لملف سد النهضة والعمل المشترك للتوصل لاتفاق على أساس قانونى

• تطرقت المباحثات كذلك للوضع فى ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات

• نعمل سويا لعمل اللجنة المشتركة بمناسبة مئوية العلاقات المصرية الأمريكية

• ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلب المزيد من التعاون من الجانب الأمريكى خلال الفترة المقبلة

• مصر تتطلع لمزيد من التعاون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية