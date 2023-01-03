8 ملايين طن.. صادرات مصر من الغاز تحقق رقماً قياسياً

كتبت -مروة الغول

حققت مصر رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 مليون طن خلال عام 2022مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق، كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام حوالى 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 5ر3 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 171% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالمياً.

وقد نجح قطاع البترول فى استثمار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء التى تم إقرارها فى اغسطس الماضى فى توفير كميات إضافية للتصدير وذلك للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للغاز الطبيعى المسال.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية،فقد بلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالى 79.5 مليون طن بواقع حوالى 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.

كما تم الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى حوالى 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار على النحو التالى :

تنمية حقول شمال بشروش ( شركة بتروبل/اينى ):

بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى حوالى 100 مليون قدم مكعب يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات/ يوم من خلال حفر بئرين بتكلفة استثمارية للمشروع حوالى 46 مليون دولار.

مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة):

بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعى تصل إلى حوالى 25 مليون قدم مكعب يومياُ من خلال حفر 3 أبار مع تصنيع وتركيب ثلاث منصات بحرية وربطهم على الخط الرئيسى بتكلفة استثمارية للمشروع حوالى 87 مليون دولار.

تنمية حقل حازم بشركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية:

بهدف إنتاج كمية من الغاز الطبيعى تقدر بحوالى حوالى 55 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالى 7 مليون دولار.

توسعات تسهيلات المعالجة بحقل أتول (الشركة الفرعونية)

بهدف استرجاع 5 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات المُحترقة وذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك بتكلفة استثمارية للمشروع حوالى 43 مليون دولار.