175 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال عام 2022 بنسبة نمو 202%

كتب هانى الحوتى

كشف رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، عن ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد من الأفراد بالبورصة خلال عام 2022 ليصل إلى 175 ألف مستثمر بمتوسط 12 ألف مستثمر جديد شهريًا مقابل 58 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 بمتوسط 5 آلاف مستثمر شهريًا، بنسبة نمو سنوي 202%.

أوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن قاعدة المستثمرين الأفراد في البورصة المصرية تتميز بالتنوع الديموغرافي مع تمثيل قوي للفئات العمرية المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إذ تصل نسبة المستثمرين في الفئة العمرية بين 21-40 سنة حوالي 49% من إجمالي المستثمرين الأفراد، وفي الفئة بين 40-60 سنة نسبة 28%.

قال إن استثمارات الأفراد تعد مصدرًا ثابتًا وطويل الأمد للاستثمار مما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للأسهم المدرجة في البورصة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن إدارة البورصة اتخذت عدة مبادرات لتحفيز استثمارات الأفراد من خلال رقمنة عملية فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وخدمات "اعرف عميلك" الآلية، إلى جانب هذه الآليات، أصبحت الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية متاحة بسهولة على منصات التكنولوجيا المالية مما أدى إلى زيادة أعداد المستثمرين خاصة في الفئة العمرية من 16 إلى 40 عامًا، كما أنه جاري العمل مع شركات السمسرة لتعديل أنظمة تسجيل العملاء؛ لمساعدة شركات السمسرة على سرعة تسجيل العملاء.

أشار رئيس البورصة، إلى الحوافز التي توفرها البورصة لجذب المستثمرين الأفراد، وأبرزها إعفاء المستثمرين من فتح سجل ضريبي، ومعدل ضريبي منخفض بنسبة 5% على الرباح المحققة، وطروحات لشركات جاذبة للمستثمرين الأفراد، وطروحات بأسعار جاذبة تتناسب مع المستثمرين الأفراد.