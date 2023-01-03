135 مليار جنيه عائدات قناة السويس حتى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة إيرادات هيئة قناة السويس في الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2022 الماضي، وكذلك عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال نفس الفترة من العام.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن القيمة الإجمالية لإيرادات قناة السويس بلغت نحو 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا من عام 2022، بينما كانت نحو 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 49.6%.

وكذلك شهدت أعداد السفن العابرة لقناة السويس ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي السفن العابرة نحو 22.5 ألف سفينة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 18.9 ألف سفينة خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 3.6 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت نحو 19%، فيما سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس نحو 1.3 مليار طن، خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 1.2 مليار طن خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 10.1%.

ومنذ بداية العام تحقق قناة السويس مؤشرات جيدة على مستوى العائدات وحركة السفن، رغم الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت النتيجة ارتفاع عائدات القناة بنهاية العام الجاري 2022 إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار عام 2021.