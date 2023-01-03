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الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:18 م
أكرم القصاص
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135 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 11 شهرا من عام 2022.. غدا فى اليوم السابع

الثلاثاء، 03 يناير 2023 07:25 م
135 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 11 شهرا من عام 2022.. غدا فى اليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" 135 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 11 شهرا من عام 2022.

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