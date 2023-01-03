135 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 11 شهرا من عام 2022.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" 135 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 11 شهرا من عام 2022.



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