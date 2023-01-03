10 خطوات لعودة وإحياء المسرح المدرسى للطلاب.. اعرف التفاصيل

حددت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة خطوات عودة وإحياء المسرح المدرسى للطلاب، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات والخطوات.
- عودة مشروع "مسرحة المناهج" المدرسية لتقديمها في قالب شيق يبسط المعلومة للطلبة ويدعم تحصيلهم الدراسي.
- الاستعانة بالمتخصصين بوزارة الثقافة لتدريب القائمين على الأنشطة الفنية بالمدارس وعمل حقائب تدريبية متخصصة في مجالات الفنون المختلفة يتم تعميمها بالمدارس لنشر الفنون وتنمية المواهب.
-إعداد قاعدة بيانات للموهوبين في المدارس لدعم مواهبهم وتنميتها وإلحاقهم بالمراكز الفنية ومدارس الموهوبين وبرامج دعم واكتشاف الموهوبين بوزارة الثقافة.
- نشر تنويه بالمدارس المختلفة بالمسابقات التي ترعاها وزارة الثقافة للأطفال واليافعين، لضمان مشاركة أكبر عدد من الموهوبين في القاهرة والمحافظات.
- يوم الأنشطة الثقافية بالمدارس سيصل لمناطق مهمة من أرض مصر لنشر الفنون واكتشاف المواهب ودعم جهود الدولة لمواجهة الأفكار المتطرفة.
- تدشين مبادرة "إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس" 7 يناير الجاري خلال عرض مسرحية "تقدر" بدار الأوبرا المصرية وذلك بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامى "المتحدة للخدمات الإعلامية".
- تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لدعم الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم، لضمان الاستدامة لهذا العمل، وإثراء الطلاب الموهوبين خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية، وكيفية دعم المسرح المدرسى.
- إعداد حقيبة تدريبية مشتركة لتدريب فئة معلمى الأنشطة على اكتشاف المواهب وإتاحتها لكافة الطلاب بالإضافة إلى التعاون بين الوزارتين في تعزيز عدد مدرسي الأنشطة بالمدارس.
- افتتاح مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجال الفنون بمختلف المحافظات (للموسيقى- والسينما) وبحث تخصيص حافز فني على غرار الحافز الرياضي للطلبة الموهوبين الحاصلين على جوائز بمسابقات فنية عالمية ومحلية.
- العمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات المعنية، وتدريب الطلاب فى مجالات الأدب والغناء والرسوم الفنية، والشعر، والتأليف المسرحى والتمثيل أثناء يوم النشاط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة