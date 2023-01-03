وكيل تعليم دمياط يعقد اجتماعًا لمناقشة الإستعداد لامتحانات نصف العام

دمياط معتز الشربينى

عقد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وصالح القصيفي، مدير عام التعليم العام، وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني.

جاء ذلك لبحث تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن آلية إجراء عملية الامتحان لصفوف النقل بشكل عام والشهادة الإعدادية بشكل خاص ، بالإضافة إلى عدة موضوعات تتعلق بالإعداد والطباعة امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي.

وأكد "وكيل الوزارة"، أن الامتحانات تم تحديدها على مستوى الطالب المتوسط ​​، ومطابقة لمواصفات ورقة الامتحان وفق القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة لعملية الامتحان ، بالإضافة إلى استكمال تكليفات رؤساء اللجان والمراقبون ، ووضع شروط معينة لاختيارهم بشفافية لضمان نزاهة عملية الامتحان ، مؤكدا عدم قبول أية اعتذارات عن أداء المهام.

وشدد "وكيل الوزارة" على عدم وجود أي تراخ خلال امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وأن النظام التعليمي بأكمله في المحافظة سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وضمان حسن سير عملية الامتحان، والعمل على توفير البيئة المناسبة لسهولة إجرائها ووفقًا للإجراءات الأمنية والتنظيمية التي تضعها مديرية التربية والتعليم بدمياط ، بالإضافة إلى عمل مركز توزيع الأسئلة الرئيسية على مستوى المحافظة يتم من خلاله توزيع أسئلة الامتحان بشكل يومي على لجان الامتحانات.

كما ناقش "وكيل الوزارة" استعدادات المديرية لامتحانات الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية والخاصة، مؤكدا أن أسئلة الامتحان هي 85٪ اختيارية و 15٪ مقالية، بالإضافة إلى إعداد ورقة تحتوي على المفاهيم الأساسية والقوانين من المادة المراد استخدامها أثناء الامتحان في حدود محتويات ورقة الامتحان، والتي يستقبلها الطالب يوميًا مع بدء الامتحان.

وأوضح أن الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات إلكترونيا (نظامي وخدمات) ومن المقرر أن يقوموا بأداء الامتحانات إلكترونيا عبر الجهاز اللوحي، وإذا تعرض الطالب أثناء وجوده في لجنة إجراء الامتحان لأي عائق يمنعه من أداء الامتحان إلكترونياً في ضوء محضر إثبات الحالة موقعاً من (مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي. تعقد الامتحانات الورقية.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة وجود موجه مقيم في المدرسة أثناء سير الامتحانات، وتحذير الطلاب من دخول لجنة الإختبار بأي أوراق أو كتب تتعلق بالموضوع أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور منال عوض محافظ دمياط، بضرورة توفير كافة الاستعدادات لبدء الامتحانات للنصف الأول للعام الدراسي 2022_2023 م.