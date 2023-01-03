وزير العدل يجدد ندب رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 أشهر

كتب إبراهيم قاسم

للمرة الثامنة على التوالى أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قراره رقم 9192 لسنة 2022 بتجديد ندب الدكتور جمال ياقوت عبد اللطيف للقيام بأعمال رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة 6 أشهر اعتبارا من 25 ديسمبر 2022 الجاري.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون المنظم لعمل الشهر العقاري والتوثيق ولائحته التنفيذية.

ويأتي قرار وزير العدل بتجديد ندب الدكتورجمال يقوت رئيس لقطاع الشهر العقارى والتوثيق، للمرة الثامنة على التوالى نظرا لما يتمتع به رئيس القطاع من كفاءة كبيرة بالإضافة إلى قدرته على تنفيذ سياسة الوزارة فيما يخص إدارة منظومة تسجيل العقارات في مصر وجميع خطط التحول الرقمى بالشهر العقاري.

كما يتميز الدكتور جمال يقوت بحسن معاملة العاملين والجمهور فى مكتب الشهر العقارى، وتمكن خلال فترة وجيزة من تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية تنفيذا لخطة وزارة العدل سواء من الناحية الانشائية أو الفنية.

واعتمد وزير العدل على الدكتور يقوت فى التوسع فى تقديم خدمات الشهر العقارى عن طريق فتح مكاتب فى المراكز التكنولوجية ومكاتب البريد والأندية وشركات المحمول كما تم الاستعانة بسيارات الشهر العقارى المتنقلة لتقديم كافة خدمات التوثيق.