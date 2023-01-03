وزير الدفاع اللبنانى يشدد على أهمية انتخاب رئيس جديد للبلاد

وكالات

لفت وزير الدفاع اللبناني موريس سليم إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام عمل المؤسسات الدستورية، معتبرا أن كل الشعب اللبناني يتطلع إلى إنجاز هذا الاستحقاق الهام بأقرب وقت.

وجاء ذلك فى تصريح، خلال لقائه بوزير الدفاع الفرنسى سيباستيان لوكورنو، بمقر وزارة الدفاع اللبنانية بحضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو والوفد المرافق.

وشرح سليم لنظيره الفرنسي المهام الموكلة إلى الجيش على الحدود وفي الداخل، لافتًا إلى إنجازاته في مواجهة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.