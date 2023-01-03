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وزير التموين أمام النواب: لا يوجد أصل للتسعير الجبرى وفق الدستور والقانون

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:30 م
وزير التموين أمام النواب: لا يوجد أصل للتسعير الجبرى وفق الدستور والقانون الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتبت نور على

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أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين أنه لا يوجد تسعيرة جبرية، ولن نعود للستينيات، مضيفا: "لا يوجد فى الدستور ولا القوانين ما يسمح للحكومة بالتسعير الجبرى".
 
وتابع وزير التموين خلال رده على ما يقرب من 158 أداة رقابية تم طرحها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء: "تراجحت الأمور للمطالبة بالتسعير وفى نفس اللحظة عندما قامت الحكومة بالتسعير باظ سوق الأرز، وانا على مسئوليتى لا يوجد معنى للتسعير الجبرى، ولن تعود للستينيات ولن نتذكر حكومة  السادات كوقت حرب".
 
وأضاف: "حكومة الحرب لها قواعد، وأعرف معنى حكومة حرب بعد 67 مكنش فيه رصيف بيتعم، أو  مدرسة بتتصلح، أو بيت يتعمل، مش سهل خالص نقول حكومة حرب لها قواعدها ومينفعش نسقط أشياء  لأنها حققت نتائج جيدة لكن أزمة السكان والطرق والمدارس من آثار 67، واللى عايز يحاسبنى يحاسبى انا".
 
وأردف وزير التموين: "من فضلكم لا يوجد  فى الدستور ولا القوانين المتاحة ونحن فى البرلمان المصرى صرح سن القوانين نقول لا يوجد نص تشريعى يسمح للحكومة بالعودة للتسعير الجبرية وهى التى ذكرتموها بأنها تتم بحساب سعر التكلفة وهامش ربح".
 
ووجه وزير التموين الشكر لجميع النواب الذين عرضوا رأيهم من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وأمور يجب مناقشتها مضيفا حتى يمكن أن نفعل شىء له مردود فإذا لم نعرف الأشياء فيكون مسمعها شى ومن  يستخدمها لها معنى آخر ومن يطبقها لها معنى آخر، وقال نحن جميعا  من أعلى سلطة سياسية فى مصر مع المواطن.

مجلس النواب الجلسة العامة

وزير التموين

والتسعير الجبرى

محمد مصيلحى

اليوم السابع بلس



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