وزيرة اقتصاد أوكرانيا: البرتغال تعهدت بمساعدتنا فى إعادة البناء

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أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، الاثنين، أن البرتغال تعهدت بمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء المرافق التعليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بينهما.



وجاءت تصريحات نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية في بيان عقب اجتماعها في العاصمة البرتغالية لشبونة مع الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية.



وقالت سفيريدنكو: "نشعر بصدق مساعدة البرتغال لأوكرانيا.. وساهمت تلك المحادثة (مع الرئيس البرتغالي) بتطوير الاتفاقيات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع سابق بين الرئيس البرتغالي والسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في لشبونة، وكذلك أثناء الزيارة السابقة لرئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إلى كييف".



وأوضحت سفيريدنكو أن "البرتغال ستساعد في إعادة بناء المرافق التعليمية في أوكرانيا"، مؤكدة على امتنان كييف "لمساعدة البرتغال في تعزيز التعاون مع المجتمعات الناطقة باللغة البرتغالية في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى امتنانها أيضا للرئيس البرتغالي بعد مشاركته الشخصية في الجهود الدبلوماسية الساعية لتحقيق النصر والسلام في أوكرانيا.



وأكدت الوزيرة الأوكرانية أن التعاون الاقتصادي والسياسي بين أوكرانيا والبرتغال سيزداد قوة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه خلال الاجتماع جدد دي سوزا تضامنه الكامل مع أوكرانيا واستعداده لتوسيع التعاون بين البلدين.



وأضافت أنه خلال الاجتماع، ناقش الطرفان قضايا التعاون في المجال الاقتصادي، والوضع في أوكرانيا، لا سيما الهجمات الصاروخية الروسية التي يشنها الجيش الروسي على البنية التحتية للطاقة.