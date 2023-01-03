اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:23 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يبحثان هاتفيا الأوضاع السياسية بالمنطقة

الثلاثاء، 03 يناير 2023 04:00 ص
وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يبحثان هاتفيا الأوضاع السياسية بالمنطقة وزير خارجية البحرين
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاثنين هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين الأوضاع السياسية في المنطقة والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية البحريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- عن تطلعه للعمل المشترك لتطوير التعاون الثنائي، والمضي قدما في تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة في مختلف المجالات خدمة للمصالح المتبادلة، في اطار ما ينص عليه إعلان تأييد السلام واتفاق المبادئ الإبراهيمية.
 
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن الشكر والتقدير لنظيره البحريني، منوها بالتعاون الثنائي بين البلدين وما يحققه من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
 

البحرين

الخارجية البحرينى

اخبار البحرين

عبداللطيف بن راشد الزياني



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