وزارة النقل تنفذ 51 محورا على النيل و2415 كوبرى ونفقا.. تفاصيل

استعرضت وزارة النقل ما تم تنفيذة خلال الفترة الماضية من محاور على نهر النيل، حيث بلغ إجمالي عدد محاور النيل - بنهاية عام 2022 - 51 محور منها 13 محور تم تنفيذها خلال الفترة ( 2014-2024 )، مؤكده أنه جاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد.
وأوضحت وزارة النقل ما تم تنفيذه من الكباري العلوية والأنفاق، كالتالى:
1- بلغ إجمالي عدد الكباري العلوية والأنفاق المنفذة - بنهاية عام 2022 - 2415 كوبري / نفق، منها 915 كوبري / نفق، تم تنفيذها خلال الفترة ( 2014-2024 ).
2- أهم الكباري العلوية التي تم تنفيذها عام 2022:- إنشاء 5 كباري علي طريق القاهرة – الإسكندرية ( قلما – الشرقاوية – الشموت – طوخ طنبشا – كوبري مشاة دسونس الحلفاوية ) بتكلفة 773,1 مليون جنيه.
- إنشاء كوبري كم 21 تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 305 مليون جنيه
- إنشاء كوبري علوي للدوران للخلف علي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ( دوران العامرية ) بتكلفة 152 مليون جنيه.
- توسعة كوبري العجمي بتكلفة 290 مليون جنيه .
- إنشاء كوبري أعلى مزلقان العصلوجي بمحافظة الشرقية بتكلفة 88 مليون جنيه .
- إنشاء كوبري أعلى مزلقان الصيرفي بمحافظة البحيرة بتكلفة 111 مليون جنيه .
- طرق حياة كريمة:- تم الانتهاء من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 283,5 كم منها 186,5 كم في الصعيد و97 كم في الدلتا من إجمالي 2800 كم جاري تنفيذها بتكلفة 12,861 مليار جنيه.
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