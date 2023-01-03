وزارة الرياضة تُقرر إعفاء مراكز الشباب الجديدة المندرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من رسوم الإشهار

قررت وزارة الشباب والرياضة، إعفاء مراكز الشباب الجديدة وغير المُشهرة، التى أنشأتها الوزارة بقرى الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تهدف لإحداث نهضة شاملة بالبنية التحتية والمؤسسات الخدمية والترفيهية وحسين وتطوير قرى الريف المصرى.

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وتكليفات الرئيس السيسى بتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة من أجل توفير حياة كريمة لجميع القرى والنجوع بمختلف محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات التشغيل بهذه المراكز، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات المتنوعة بها، مثنيًا على دور المبادرة الرئاسية فى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بإنشاء ملاعب للنجيل الصناعى بمراكز شباب القرى، وتطوير جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وأنشطة المرأة والطفل وكبار السن.

ونوه «صبحى» إلى أن البنية الإنشائية الشبابية الرياضية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من القيادة السياسية، حيث يجرى العمل على رفع كفاءة مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات وتكثيف البرامج والمشروعات المنفذة بها.

يذكر أن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم (55) لسنة 2018 يتضمن أن يُسدد للجهة الإدارية مبلغ خمسة آلاف جنيه لمراكز الشباب ومبلغ عشرة آلاف جنيه للهيئات الشبابية.