ننشر أسماء المصابين الـ9 في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشفت سجلات مستشفى البرلس المركزي عن أسماء المصابين الـ9 في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، وجرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة.

والمصابين الذين سجلت أسماؤهم، سماره محمد مطر، 56 عام، مقيم ببرج البرلس مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وهاجر أحمد عبد النعيم مقيمة ببلطيم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وريم أحمد عبدالنعيم مقيمة ببلطيم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهيام محمد القاضي 49 عام مقيمة ببلطيم مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمود أحمد عبد النعيم بلطيم، 6 سنوات مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد عبدالحليم غباشي، 35 عام تقيم ببلطيم مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد سمير عوض، مقيم بالدقهلية،35 عام مصابة بإشتباه كسر بالحوض، وسمير ياسين محمد، 40 عام من الدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وخالد محمد كامل، 22 عام، مقيم بدمنهور مصابة باشتباه كسر بالحوض.

وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على الطريق الدولي الساحلي، منذ قليل، حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى دبابة، وذلك بالقرب من قرى الخريجين نتج عنها إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتنوعت الإصابات ما بين كسر بالعمود الفقري وكسر في الحوض وكسر في الضلوع واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى البرلس المركزي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بتقديم الرعاية الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.