اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة تتفقد رفع المخلفات وفتح شارع حفنى أبو جبل بحلوان

الثلاثاء، 03 يناير 2023 02:30 م
نائب محافظ القاهرة تتفقد رفع المخلفات وفتح شارع حفنى أبو جبل بحلوان رفع المخلفات بحلوان
كتب سيد الخلفاوى

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أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لشارع حفنى ابو جبل بنطاق حى حلوان للوقوف على المشكلات والتحديات التى تواجه سكان المنطقة بشكل مباشر والوقوف على الوضع الحالى بهدف الاستجابة السريعة لحلها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لاحداث نقلة للمنطقة ملحوظة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أهمية تطوير هذه المنطقة نظرا للأهمية القصوى لها خاصة بمنطقة شارع حفنى أبو جبل وفتح الطريق بصورة دائمة باعتباره منفذ رئيسى يربط 6 مناطق حيث يربط كورنيش حلوان لجامعة حلوان والطريق الأوسطى بمنطقة عرب غنيم وعرب الوالدة ومنطقة المساكن الاقتصادية وشارع صلاح سالم.

وأشارت المهندسة جيهان عبد المنعم، إلى التعاون المثمر للاستجابة لكافة طلبات نواب مجلسى النواب والشورى ومشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية للاستجابة لمطالب المواطنين كل فيما يخصه والذى يعود بالمساهمة فى توفير حياة كريمة وآمنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لكل مواطن.

ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة حل مشكلة الصرف الصحى وتراكمات للمياه الجوفيه الكبريتية بالمنطقة بالتنسيق مع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة لايجاد سبل لعلاج الصرف الصحى ورفع المياه الجوفيه وحل المشكلة التى يعانى منها أهالى المنطقة وتعوق حركة مرور السيارات والمواطنين من خلاله تماما وغلقه من خلال عمل محطة للرفع تم معاينة موقعها المقترح خلال الجولة، على الرغم من كونه أحد الشوارع المحورية بالمنطقة وما يقوم به من ربط العديد من المناطق ببعضها بدءاً من شارع عمر بن عبد العزيز مرورا بمنطقة المساكن الإقتصادية وعرب غنيم وكذلك مناطق صلاح سالم وعرب الوالده ومساكن الزلزال وعزبة الوالدة حتى جامعة حلوان.

كما شددت بالتحرك الفورى والعاجل لرفع كافة المخلفات والتراكمات من القمامة والرتش ومخلفات مواد البناء وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى وبالتنسيق مع الإنقاذ المركزى ونظافة حلوان وشركة نهضة مصر حيث شهدت بدء أعمال الأجهزة والمعدات فى رفع التراكمات ونظافة و تطهير الشارع مع استمرار الجهود لحين رفع كافة المخلفات وفتح الطريق وتمهيده أمام حركة المرور والمارة.

وخلال جولتها تفقدت نائب محافظ القاهرة جميع الأراضى ملك الدولة حيث وجهت بضرورة حصر كافة مخالفات البناء و امدادها بكافة خرائط حدود التنظيم بالمنطقة والمبانى الجارى تنفيذها لمعرفة التعديات على أراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء تمهيدا لدخولها ضمن المستهدف فى موجة الإزالات الجديدة.

 
 
أعمال رفع المخلفات بحلوان
أعمال رفع المخلفات بحلوان

رفع المخلفات بحلوان
رفع المخلفات بحلوان

نائب محافظ الجيزة تتفقد رفع المخلفات بحلوان
نائب محافظ الجيزة تتفقد رفع المخلفات بحلوان

 


النظافة

حلوان

المخلفات

القاهرة

نظافة الطرق



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