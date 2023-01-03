نائب محافظ الأقصر يستمع لمطالب وشكاوى 40 مواطنا خلال لقاء اليوم المفتوح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" بديوان عام المحافظة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث حضره 40 مواطنا من مختلف المدن والمراكز ، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك في إطار اللقاءات الجماهيرية المتواصلة.

وقد تنوعت طلبات المواطنين بين طلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

ومن جانبه، وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بعقد لقاءات أسبوعية بمقار مجالس المدن ، على أن يكون اللقاء الأسبوعى على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الإثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



الاستماع لمطالب وشكاوى 40 مواطنا خلال لقاء اليوم المفتوح



نائب محافظ الأقصر يستمع لمطالب وشكاوى 40 مواطنا