اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:36 م
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"مياه الدقهلية": قطع الخدمة عن مدينة أجا غدًا الأربعاء لمدة 9 ساعات‎‎

الثلاثاء، 03 يناير 2023 08:07 م
"مياه الدقهلية": قطع الخدمة عن مدينة أجا غدًا الأربعاء لمدة 9 ساعات‎‎ انقطاع مياه -أرشيفية
الدقهلية - محمد الحبشي

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية انقطاع المياه عن مناطق مدينة أجا، قرية نوسا الغيط، البيلوق، تلبنت، وذلك لمدة 9 ساعات اعتباراً من الساعة 8 صباح غدًا الأربعاء وحتى الساعة 4 مساءً.

 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لقيامها بأعمال صيانة على خط 560 بولى إيثلين مدينة أجا، وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

 

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


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