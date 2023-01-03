مواجهة الاحتكار.."التموين" تضبط 83 طن أرز حجبها تجار عن الأسواق

تمكنت شرطة التموين من ضبط قضية حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10,864 طن أرز أبيض "عينى")، (21) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (9,646 طن أرز أبيض "عينى")، (5) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (83,156 طن أرز شعير "عينى")، (55) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (141,589 طن أرز شعير "مستندى")، ضبط (2) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" بمضبوطات بلغت (4,300 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (5طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضاية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (1,350 طن دقيق أبيض "عينى".
مواجهة الاحتكار.."التموين" تضبط 83 طن أرز حجبها تجار عن الأسواقالثلاثاء، 03 يناير 2023 12:12 م
ملاحقة المحتكرين_أرشيفية
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