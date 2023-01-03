مقتل 4 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة جنوب شرق نيجيريا

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قالت السلطات النيجيرية إن أربعة مسؤولين أمنيين قتلوا فى انفجار سيارة مفخخة استهدفت مسؤولا حكوميا سابقا فى جنوب شرق نيجيريا اليوم الثلاثاء.



وقال مفوض الشرطة محمد باردي إن ثلاثة من ضباط الشرطة ومسؤول شبه عسكرى قتلوا في هجوم بولاية إيمو على موكب يقل الحاكم السابق للولاية إكيدي أوهاكيم.



وأضاف أنه تم نصب كمين لأوهاكيم وتمكن من المناورة والهرب، وقتل أفراد الأمن الأربعة فى سيارة أخرى، مشيرا إلى أن الهجوم شكل انتكاسة مؤسفة لجهود الحكومة لإعادة السلام فى بعض الولايات الجنوبية الشرقية في نيجيريا التي يمزقها الصراع، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.



وأعلنت السلطات النيجيرية إن عملية مطاردة للقبض على المهاجمين قد بدأت.



وأثار الهجوم مخاوف بين السكان المحليين القلقين من أن الأمن سيتعرض للتهديد فى المنطقة خلال الانتخابات الرئاسية فى البلاد الشهر المقبل.



وشهدت منطقة جنوب شرق نيجيريا ارتفاعا في الهجمات العنيفة فى السنوات الأخيرة، وغالبا ما يُلقى باللوم على الانفصاليين الذين يحاولون الانفصال عن الدولة الواقعة فى غرب إفريقيا لتشكيل دولة مستقلة.