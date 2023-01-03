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معلومات الوزراء: صادرات الغاز تحقق النمو الأعلى عربيا خلال أول 9 أشهر من 2022

الثلاثاء، 03 يناير 2023 01:47 م
معلومات الوزراء: صادرات الغاز تحقق النمو الأعلى عربيا خلال أول 9 أشهر من 2022 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار "إنفوجراف" جديدًا يتناول صادرات مصر من الغاز المسال، وقد وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 ملايين طن، مقابل 4.35 ملايين طن خلال الفترة نفسها من 2021.
 
وقد شهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا خلال الربع الثاني من 2022 وصل إلى 35.7% مسجلةً 1.9 مليون طن، ومن المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال رقمًا قياسيًّا خلال 2022 وذلك بنحو 7 – 8 ملايين طن.
 
وجاءت تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصرى، وذلك بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنحو 13%، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنحو 10%.
 
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الطاقة



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