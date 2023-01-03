مصرع عامل إثر سقوطه داخل بيارة أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة 

شهد مركز إدكو بالبحيرة حادثا مأسويا فجر اليوم الثلاثاء، بعد مصرع عامل إثر إنهيار بيارة للصرف عليه، أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار.

وكشفت مصادر مطلعة أن العامل يدعى" حماده.ج.ف المقيم بمركز كفر الدوار ويبلغ من العمر 30 عاما انهارت عليه كميات من الرمال أثناء الحفر داخل بيارة للتنقيب عن الاثار بمركز ادكو، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنتشال جثة المتوفى ونقلها إلى المستشفى المركزى بمدينة إدكو.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين سقوط بيارة على شخص بقرية دابونو - مركز ادكو.

أسفر الحادث عن وفاة حماده.ج.ف 30 سنة - كفر الدوار وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر ان مركز كفر الدوار بالبحيرة قد شهد مؤخرا حادثا مأساويا، حيث لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 5 آخرين ، إثر سقوطهم داخل بيارة للصرف الصحى.